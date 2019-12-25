Сомнолог Бузунов объяснил механизм вещих снов

Специалист обратил внимание на субъективность восприятия снов: способность видеть смысл в содержании сна определяется индивидуальными особенностями каждого человека, уровнем стресса и типом личности.

Популярное сообщество про сон "Ловцы снов" решило выяснить, какие неприятные сюжеты чаще всего посещают спящие головы. Лидером опроса оказалось чувство хронического опоздания, второе место заняло бегство от угрозы, третье — неожиданное выпадение зубов, четвёртое — экзамен, а замыкает список сюжет о появлении в общественном месте без одежды. Эксперты считают, что частые появления подобных образов свидетельствуют о перегрузке нервной системы и потребности пересмотреть ритм жизни, пишет "КП-Петербург".

Издание обратилось за комментарием к доктору медицинских наук, профессору кафедры терапии и семейной медицины ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" Управления делами президента РФ, руководителю Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках, сомнологу Роману Бузунову, автору книги "Преднамеренное спокойствие". Роман Бузунов пояснил, что приведённые образы относятся скорее к разряду неприятных сновидений, нежели кошмаров, поскольку последние характеризуются тяжёлыми переживаниями, связанными с угрозой жизни или тяжёлой психологической травмой.

Такие эпизоды отражают эмоциональную переработку мозгом полученной днём информации. Сон — своеобразная лаборатория сознания, в которой воспроизводятся различные жизненные ситуации, позволяя мозгу систематизировать опыт и принять определённое решение, объяснил учёный. Бузунов добавил, что фаза быстрого сна (REM-фаза), составляющая около 20% общего времени сна, служит местом формирования большинства наших сновидений. Чем ближе пробуждение к моменту окончания фазы, тем вероятнее запоминание сновидения.

Специалист обратил внимание на субъективность восприятия снов: способность видеть смысл в содержании сна определяется индивидуальными особенностями каждого человека, уровнем стресса и типом личности. Наконец, Бузунов призвал внимательно относиться к своим снам, воспринимая их как подсказки мозга, способные отразить актуальные проблемы или предстоящие сложности.

