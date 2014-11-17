Эксперт Шмигирилова рассказала, как избежать мошенничества в родительских чатах

Поскольку большинство членов чата лично знакомы далеко не друг с другом, создается ошибочное представление, будто посторонний не сможет проникнуть в него.

Начало каждого учебного года традиционно сопровождается ростом случаев мошенничества, включая попытки обмануть родителей школьников через официальные чаты классов. Несмотря на закрытый характер таких групповых бесед, попасть туда постороннему лицу оказывается проще, чем кажется, рассказала "Петербургскому дневнику" GR-директор разработчика информационной безопасности "Код Безопасности" Александра Шмигирилова.

По мнению специалиста, ощущение защищенности родительских чатов создает иллюзию безопасности, которой успешно пользуются мошенники. Поскольку большинство членов чата лично знакомы далеко не друг с другом, создается ошибочное представление, будто посторонний не сможет проникнуть в него. Но именно это доверие делает подобные платформы лакомой целью для мошеннических схем, комментирует Шмигирилова.

Она выделяет два популярных метода проникновения посторонних лиц в школьные чаты: использование взломанных профилей законных участников или внедрение путем манипуляции доверием организаторов чата. Мошенники могут выдавать себя за другого родителя, заявляя, что потеряли доступ к группе или сменили устройство.

Однако, даже если злоумышленник проникает в чат, уверяя остальных в благих намерениях, осторожность пользователей должна оставаться на высоком уровне, особенно когда речь заходит о финансовых вопросах.

Любой призыв внести денежные средства должен служить сигналом тревоги. Прежде чем перечислить деньги, обязательно убедитесь, кому предназначаются средства и кем инициирован сбор, подчёркивает эксперт.

Один из простейших способов избежать попадания в ловушку мошенников — связаться напрямую с человеком, запрашивающим финансовую помощь, через независимый канал общения. Можно обратиться к учителям школы или членам родительского комитета.

Даже если родители привыкли пользоваться современными технологиями перевода средств, самым безопасным способом остаётся наличный расчет или проверка через личный кабинет банка, чтобы убедиться, что деньги отправляются нужному человеку, напоминает Шмигирилова.

Помимо прочего, автор рекомендаций предлагает проверять запросы на оплату публично в самом чате, поскольку активные участники сообщества быстро дадут обратную связь о легитимности сборов.

Таким образом, внимательная проверка запросов и двойная верификация станут лучшей защитой от возможных махинаций в родительских группах.

