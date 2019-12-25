Брокер рассказал, с какими рисками столкнуться россияне из-за переноса сроков ввода жилья

По словам эксперта, застройщики будут освобождены от судебных взысканий.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, с какими рисками столкнуться россияне из-за переноса сроков ввода жилья. Об этом он заявил телеканалу "360".

По мнению эксперта, сроки переносов не будут бесконечными, поскольку правительство установит временные рамки для застройщиков. При этом Ракута призвал покупателей быть готовыми к тому, что требования о сроках сдачи уже нельзя будет решить в рамках закона. Он уточнил, что застройщики будут освобождены от судебных взысканий.

Фото: Piter.tv