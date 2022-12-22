  1. Главная
Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Осипове
По словам главы Подмосковья, от старых очистных сооружений остаются иловые поля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Осипове. Его слова приводит телеканал "360".

Отмечается, что в регионе обновляют устаревшие очистные сооружения, сети и водозаборные узлы. Новые сооружения в Осипове будут обеспечивать чистой водой 418 жилых домов. Их планируют запустить к концу нынешнего года. Воробьев отметил, что от старых очистных сооружений остаются иловые поля.

Фото: mosreg.ru

