Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Осипове. Его слова приводит телеканал "360".

Отмечается, что в регионе обновляют устаревшие очистные сооружения, сети и водозаборные узлы. Новые сооружения в Осипове будут обеспечивать чистой водой 418 жилых домов. Их планируют запустить к концу нынешнего года. Воробьев отметил, что от старых очистных сооружений остаются иловые поля.

Фото: mosreg.ru