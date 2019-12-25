Автоэксперт рассказал, какие подводные камни несет проект о допуске инвалидов на выделенки

Дмитрий Попов рассказал о том, что проект создает "провокацию на маневрирование".

Депутаты Государственной думы под руководством Ярослава Нилова готовят межфракционный законопроект, который разрешит транспортным средствам, перевозящим инвалидов, а также мотоциклам и мопедам, двигаться по выделенным полосам. Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов в комментарии для журналистов телеканала "360.ru" счел подобную инициативу избыточной. Речь идет о том, что в городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, местные власти обладают компетенциями для того, чтобы устанавливать собственные нормативные правила движения по выделенным полосам.

Специалист заметил, что администрация Северной столицы страны уже не раз пыталась допустить на выделенные полосы общественного транспорта других участников дорожного движения. Чаще всего речь шла о водителях туристических автобусов. Однако ключевым препятствием для интеграции разных групп в выделенную полосу остается разница в стиле и характере таких поездок. Дмитрий Попов указал, что городской общественный транспорт движется по особому маршруту, который для него был установлен, поэтому такие полосы проложены с учетом этого пути.

Он проехал 300 метров, остановился, проехал еще 400-500 метров, остановился. Что в этот момент будут делать другие виды транспортных средств, которые мы допустили на эту полосу? Либо они будут все время вместе с ним утыкаться, либо они начнут перестраиваться в соседние полосы... Я уж не говорю о том, что мотоциклистам это разрешение — это как мертвому припарка: они в междурядье спокойно ездят. Дмитрий Попов, автоэксперт

По мнению аналитика, пуская на выделенную полосу транспортные средства, стилистика движения которых сильно отличается от маршрутных, на дороге создается "провокация на необоснованное маневрирование".

