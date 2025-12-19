  1. Главная
Водителей старше 65 лет будут лишать прав при рисках
Сегодня, 23:29
Водителей старше 65 лет будут лишать прав при рисках

Медосмотр станет жестче.

В России с 2026 года вступает в действие обновленная система медицинского допуска к управлению транспортными средствами, в рамках которой возрастная группа старше 65 лет окажется под особым контролем. 

Новая система предусматривает обязательную проверку здоровья, включая сдачу анализов крови и мочи. Эти исследования позволят врачам не только оценить текущее состояние организма, но и получить информацию о состоянии здоровья за прошедшие месяцы, выявить признаки регулярного употребления алкоголя или запрещенных веществ. Особое внимание уделяется водителям с ранее зафиксированными проблемами с алкоголем или хроническими заболеваниями.

Для водителей старше 65 лет введены дополнительные проверки памяти, внимания, слуха, координации движений и скорости реакции. Врачи оценивают не только текущее состояние, но и стабильность здоровья в течение последних месяцев. При выявлении сомнений относительно способности безопасного управления транспортным средством допускается временное ограничение или полное лишение прав.

Фото: Piter.TV

