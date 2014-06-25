Задержаны причастные к конфликту со стрельбой в посёлке Оредеж

Пострадавший с травмой живота был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.

Полицией задержаны трое причастных к конфликту со стрельбой в поселке Оредеж. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 августа поступило сообщение о конфликте со стрельбой у дома 9 по Щербинской улице в поселке Оредеж. Как выяснили на месте полицейские причиной конфликта оказался алкоголь и недопонимание между 34-летним местным жителем и малознакомыми ему мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента из пневматического пистолета. Пострадавший с травмой живота был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

На улице Ленина в поселке Оредеж 2 августа по подозрению в этом преступлении задержаны двое мужчин, 26 и 47 лет, а на следующий день в Луге еще один, 31-летний причастный к инциденту мужчина.

Изъят пневматический пистолет.

Также в деревне Оржицы произошел пьяный конфликт со стрельбой.

Фото: Piter.tv