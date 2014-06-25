В деревне Оржицы произошел пьяный конфликт со стрельбой

Стрелок сам явился в отдел для разбирательства.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в деревне Оржицы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 3 августа в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о драке и стрельбе. Установлено, что у 38-летнего местного жителя случилась ссора с пьяной компанией. Желая припугнуть оппонентов, он выстрелил в воздух из травматического пистолета и уехал с друзьями на машине.

Стрелок сам явился в отдел для разбирательства, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Фото: Piter.TV