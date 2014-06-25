В деревне Оржицы произошел пьяный конфликт со стрельбой

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в деревне Оржицы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 3 августа в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о драке и стрельбе. Установлено, что у 38-летнего местного жителя случилась ссора с пьяной компанией. Желая припугнуть оппонентов, он выстрелил в воздух из травматического пистолета и уехал с друзьями на машине.
Стрелок сам явился в отдел для разбирательства, все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет пассажир такси, выстреливший в самокатчика на Маяковского.
Фото: Piter.TV
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