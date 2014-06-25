Перед судом предстанет пассажир такси, выстреливший в самокатчика на Маяковского

По словам злоумышленника, он хотел напугать и проучить потерпевшего, который перегородил машину на пешеходном переходе.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия), сообщили 4 августа в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года обвиняемый выбежал и такси у дома по улице Маяковского и выстрелил в самокатчика из аэрозольного пистолета, заряженного светошумовыми патронами. По словам злоумышленника, он хотел напугать и проучить потерпевшего, который перегородил машину на пешеходном переходе.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Отрадном задержан стрелявший в общественном месте.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга