  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
127
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет пассажир такси, выстреливший в самокатчика на Маяковского

0 0

По словам злоумышленника, он хотел напугать и проучить потерпевшего, который перегородил машину на пешеходном переходе.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия), сообщили 4 августа в надзорном ведомстве. 

В декабре прошлого года обвиняемый выбежал и такси у дома по улице Маяковского и выстрелил в самокатчика из аэрозольного пистолета, заряженного светошумовыми патронами. По словам злоумышленника, он хотел напугать и проучить потерпевшего, который перегородил машину на пешеходном переходе. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Отрадном задержан стрелявший в общественном месте. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии