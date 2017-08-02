Целая семья погибла в ДТП на глазах у дочери в Ленобласти

Ребёнок сам вызвал полицию.

Накануне ночью, 26 октября, в Подпорожском районе в автомобиле Skoda Octavia сработала система "ЭРА-Глонасс" — это экстренное реагирование при авариях. Восьмилетняя девочка сообщила, что находится в машине, а родители на работе. Уже позже стало понятно, что ребёнок находился в шоке после травм от случившегося ДТП.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Skoda Octavia съехала в кювет и перевернулась. 36-летний водитель и его 33-летняя жена погибли на месте. Живой осталась лишь их дочь, которая и вызвала полицию, нажав на кнопку экстренной связи.

Известно, что мужчина в октябре был лишен права управления транспортным средством. Полиция проводит поверку обстоятельств происшествия, устанавливаются причины трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Колпино "Лада Гранта" выехала на "встречку", пострадали другой водитель и ребёнок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти