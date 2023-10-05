В Колпино "Лада Гранта" выехала на "встречку", пострадали другой водитель и ребёнок

Полицией проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

Вечером пятницы, 25 октября, у дома по Соборной улице в Колпино 32-летний водитель "Лады Гранта" по неустановленной причине совершил выезд на "встречку". Он столкнулся с автомобилем Ford Kuga, за рулём которого находилась 41-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель и 10-летний ребёнок, находившихся в салоне отечественного автомобиля. Оба пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Прводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что подросток на "Волге" спровоцировал ДТП в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти