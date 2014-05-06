Фургон "прилёг" на бок после столкновения с хетчбэком в Невском районе

На месте ДТП работают экстренные службы.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого фургон перевернулся на бок. Авария произошла на пересечении улиц Бабушкина и Крупской, сообщают очевидцы ВК-сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По предварительным данным, автомобиль Opel столкнулся с грузовиком, после чего фургон опрокинулся на асфальт.

На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. Сообщается, что девушка, находившаяся за рулём легкового автомобиля, получила перелом руки и была госпитализирована. Водителя грузовика также пришлось извлекать из кабины, и он был доставлен в больницу.

Информация о состоянии других участников аварии уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что смертельное ДТП произошло на трассе под Петербургом.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Андрей Иванов)