Смертельное ДТП произошло на трассе под Петербургом

Погиб пешеход.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего 21 февраля 2025 года около 20:10 на 46-м километре автодороги Р-23 "Санкт-Петербург — Псков" в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь вне населённого пункта и вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 56-летнего пешехода. Сообщается, что мужчина двигался по обочине во встречном направлении, был одет в тёмную одежду и не имел световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, особенно в тёмное время суток, и соблюдать правила дорожного движения.

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Фото: Piter.TV