Нетрезвый водитель отправлен в колонию на 7 лет за смертельное ДТП в Колпино

Мужчина сбил двух человек.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении виновника ДТП. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ, пп. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 12 сентября.

Суд установил, что 30 июля прошлого года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Mazda 3, который принадлежал мужу его сестры. Взяв без разрешения ключи, петербуржец сел за руль машины, припаркованной на стоянке между домами 2 и 4 по Заводскому проспекту в Колпино, и начал движение, выехав на улицы города.

Подсудимый сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 60 по улице Пролетарской. В результате аварии один из них скончался от полученных повреждений в автомобиле скорой медицинской помощи, второму причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина с места происшествия скрылся.

С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил ему окончательное наказание в виде 7 лет 3 суток лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Исковые требования о компенсации морального вреда потерпевших удовлетворены частично – на общую сумму 1 млн рублей.

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Фото: Piter.TV