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В Мурино в отношении 16-летнего водителя возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Мурино в отношении 16-летнего водителя возбуждено уголовное дело

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Он сбил человека насмерть.

Во Всеволожском районе Ленобласти несовершеннолетний подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб мужчина. В отношении 16-летнего водителя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в СК России по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 11 сентября у дома 15 по улице Шувалова в Мурино 16-летний подросток, управляя автомобилем, совершил наезд на 24-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия. 

Следственным органом будет дана оценка действиям лиц, допустивших подростка к управлению транспортным средством. 

Фото: МВД

Теги: мурино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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