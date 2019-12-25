Подросток за рулем Volkswagen насмерть сбил пешехода в Мурино

Молодой водитель не имел прав на управление транспортным средством. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Вечером в среду, 11 сентября, в Мурино произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в районе 23:50 возле дома 15 по улице Шувалова 16-летний юноша, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo (числится как архивный автомобиль), наехал на 24-летнего пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что молодой водитель не имел прав на управление транспортным средством, что является нарушением статьи 12.7 КоАП РФ. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, что также было зафиксировано в соответствии со статьей 12.1 КоАП РФ.

Подростка задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Проводится проверка по факту ДТП.