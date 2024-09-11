На Антонова-Овсеенко иномарка сбила гулявшую с собакой девушку

Девушка шла по тротуару и решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Невском районе Петербурга произошла авария: иномарка Hyundai Solaris сбила девушку на пешеходном переходе. Как информирует Telegram-канал "Мегаполис", ДТП случилось 10 сентября в 17:53 на улице Антонова-Овсеенко, дом 3, недалеко от пересечения с Дальневосточным проспектом. Девушка шла по тротуару и решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Судя по видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, девушка начала движение, не заметив приближающийся автомобиль. Водитель автомобиля тоже не проявил должного внимания и начал тормозить лишь после того, как наехал на пешехода.

От удара девушка подпрыгнула и упала рядом с бордюром. По словам очевидца, предоставившего запись происшествия, за рулем находился мигрант. Девушке была оказана медицинская помощь, ее отправили в Александровскую больницу. Собаку забрала мать пострадавшей.