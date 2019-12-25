В ДТП на Ленинском проспекте пострадал 9-летний школьник

По факту инцидента проводится проверка.

В понедельник, 9 сентября, около дома № 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту произошла авария. 43-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший по боковому проезду Ленинского проспекта от проспекта Героев к улице Доблести, врезался в пешехода. 9-летний мальчик, находившийся в сопровождении матери, неожиданно выбежал на дорогу перед машиной из-за стоящего транспортного средства.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту инцидента проводится проверка.