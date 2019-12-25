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В ДТП на Ленинском проспекте пострадал 9-летний школьник
Сегодня, 8:20
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В ДТП на Ленинском проспекте пострадал 9-летний школьник

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По факту инцидента проводится проверка.

В понедельник, 9 сентября, около дома № 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту произошла авария. 43-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший по боковому проезду Ленинского проспекта от проспекта Героев к улице Доблести, врезался в пешехода. 9-летний мальчик, находившийся в сопровождении матери, неожиданно выбежал на дорогу перед машиной из-за стоящего транспортного средства.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти погиб водитель легковушки, врезавшись в грузовик.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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