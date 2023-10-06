В Ленобласти погиб водитель легковушки, врезавшись в грузовик

По предварительным данным, мужчине за рулем Kia стало плохо.

На 4-м километре дороги "Павловск — Косые мосты" произошло смертельное ДТП. 68-летний водитель Kia выехал на "встречку" и протаранил грузовой тонар в Ленобласти. Он умер, не приходя в сознание, на месте аварии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 6 сентября около 15:50. Пожилой мужчина на легковушке по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania с полуприцепом "Тонар", за рулем которого был 27-летний водитель.

Отмечается, что погибший водитель Kia в 2024 году нарушал ПДД один раз. Мужчина же за рулём Skania привлекался к административной ответственности уже семь раз. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти