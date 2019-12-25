В Тихвине ребенок на самокате врезался в дерево и попал в больницу

Врачи диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.

Разогнался, не справился с управлением и врезался в дерево — пятилетний мальчик в Тихвине не рассчитал силы и серьезно пострадал.

Все случилось в сквере у дома 50 в Первом микрорайоне в Тихвине вечером 6 сентября. Малыш разогнался на самокате и врезался в дерево. На место оперативно приехала скорая помощь, которая доставили ребенка в больницу, пишет АН "Оперативное прикрытие". У него диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и контузионный очаг в левой лобной доле.

Ранее Piter.TV сообщал, что после жесткого ДТП на Богатырском проспекте, где водитель сбил мальчика на самокате, заведено уголовное дело. Мальчик, не спешившись, решил проехать на "красный" свет.

Фото: Piter.TV