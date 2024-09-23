Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы 15-летним самокатчиком на Шаумяна

Потерпевший с ранами затылка и предплечья обратился в больницу.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного несовершеннолетним. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению задержан 15-летний юноша.

В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 7 сентября на проспекте Шаумяна несовершеннолетний самокатчик из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в мужчину на велосипеде, сделавшего ему замечание, и скрылся. Потерпевший с ранами затылка и предплечья обратился в больницу.

Следователь намерен выйти с ходатайством в суд об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: Piter.tv