Задержан самокатчик, устроивший стрельбу из аэрозольного пистолета на проспекте Славы

Полиция Фрунзенского района задержала 21-летнего петербуржца, подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета во время дорожного конфликта на проспекте Славы. Инцидент произошел 19 сентября около 17:45 у дома №4.

Как сообщил пострадавший 50-летний местный житель, двое неизвестных — молодой человек и девушка на электросамокате — вступили с ним в спор. В ходе конфликта молодой человек произвел выстрел в его сторону из травматического оружия, после чего пара скрылась с места происшествия. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого на Загребском бульваре. При нем был изъят аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

