СК требует повторно возбудить дело против хостела с мигрантами в центре Петербурга

Уголовное дело о нарушении миграционного законодательства возбуждено повторно после личного указания главы СК РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело о нарушении миграционного законодательства в хостеле на Коломенской улице в центре Петербурга. Решение было принято после обращения граждан о деятельности компании ООО "АГС", которая арендует офисные помещения для размещения иностранцев.

Как сообщает "МК в Питере", в обращении на имя Бастрыкина указывалось, что компания организовала в арендованных помещениях хостел для мигрантов, что сопровождается нарушениями миграционного законодательства. Кроме того, жители жалуются на регулярные нарушения общественного порядка и закона о тишине.

Ранее уголовное дело по данному факту уже возбуждалось, однако прокурор Центрального района Юрий Сулицкий отменил это решение. Обжаловать отмену не удалось. Ситуация активно обсуждалась в социальных сетях и привлекла внимание федеральных властей. Председатель СК РФ поручил повторно возбудить уголовное дело и взять его расследование на особый контроль. О ходе следствия ему должны регулярно докладывать.

Фото: Следственный комитет РФ