На разных стройках Петербурга за сутки погибли сразу трое рабочих

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчин.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу расследует три уголовных дела о гибели рабочих на строительных объектах города. Все инциденты, предварительно квалифицированные по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), произошли 18 сентября 2025 года.

По данным ведомства, первое происшествие случилось на объекте в 5 Верхнем переулке. Рабочий, спускавшийся по лестнице со второго этажа строящегося здания, оступился, упал с двухметровой высоты и ударился головой о бетонные ступени. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В тот же день в больнице скончался еще один рабочий, получивший множественные травмы при падении в шахту лифта с третьего этажа шестиэтажного здания. Инцидент произошел во время реконструкции гостиницы на набережной канала Грибоедова. Также следователи устанавливают обстоятельства третьего несчастного случая — на улице Пейзажной. Там рабочий погиб, упав в шахту лифта с высоты семи метров.

По всем фактам следователями проведены осмотры мест происшествий, истребованы необходимые документы, назначены комплексы судебных экспертиз.

Фото: Следственный комитет РФ