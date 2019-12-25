В Петербурге хулиганы напали на бизнесмена, похитили 150 тыс. рублей и скрылись на каршеринге

Полиция Приморского района разыскивает двух злоумышленников.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло разбойное нападение на предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился в ночь на 19 сентября у магазина на Сестрорецкой улице.

27-летний индивидуальный предприниматель, житель Самарской области, зарегистрированный в Петербурге, обратился в полицию с заявлением. По его словам, он договорился о встрече с двумя неизвестными мужчинами, чтобы вместе на арендованном автомобиле каршеринга поехать в Москву. Там потерпевший планировал встретиться с знакомым для возврата денежного долга.

Когда все трое сели в машину у дома 1 по Сестрорецкой улице, один из злоумышленников неожиданно распылил предпринимателю в лицо газ из перцового баллончика. Воспользовавшись замешательством жертвы, нападавшие попытались ее захватить. Однако мужчине удалось выпрыгнуть из автомобиля, но он был вынужден оставить в салоне свой рюкзак. В сумке находились 150 000 рублей и личные вещи заявителя. Преступники скрылись на автомобиле каршеринга, причинив предпринимателю материальный ущерб на полную сумму.

По факту нападения полиция проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой". Приняты все необходимые оперативные меры для установления и задержания подозреваемых.

Фото: Piter.TV