На стройке М-32 завершили монтаж пролетов первого съезда с магистрали

Специалисты установили балки на всех доступных опорах развязки на севере города. Возведено 17 из 23 опор, строительная готовность объекта достигла 30 процентов.

Специалисты завершают монтаж металлических конструкций пролетных строений на первом из съездов магистрали М-32. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Возведение транспортной развязки в составе магистрали М-32 на севере города продолжается. Балки установлены на всех доступных опорах – уже сейчас заметен масштаб сооружения.

Суммарно специалисты успели возвести 17 из 23 опор. Сейчас в работе находятся следующие три из них. Строительная готовность развязки приблизилась к 30 процентам.

Фото: пересс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга