На стройке М-32 завершили монтаж пролетов первого съезда с магистрали

Специалисты завершают монтаж металлических конструкций пролетных строений на первом из съездов магистрали М-32. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Возведение транспортной развязки в составе магистрали М-32 на севере города продолжается. Балки установлены на всех доступных опорах – уже сейчас заметен масштаб сооружения.
Суммарно специалисты успели возвести 17 из 23 опор. Сейчас в работе находятся следующие три из них. Строительная готовность развязки приблизилась к 30 процентам.
Фото: пересс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
