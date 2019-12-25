Минкульт подал иск к бывшему реставратору Биржи почти на 1,3 млн рублей

Фактически речь идет обо всей сумме предоплаты, полученной подрядчиком по контракту.

Министерство культуры намерено взыскать обратно более 1,2 млрд рублей, ранее перечисленные строительной фирме "РСК-Ренессанс" на реставрационные работы исторического здания Биржи на Васильевском острове. Фактически речь идет обо всей сумме предоплаты, полученной подрядчиком по контракту.

Контракт стоимостью 1,4 млрд рублей был расторгнут властями в декабре 2025 года, после чего последовало требование вернуть всю ранее выданную сумму. Иск был направлен в арбитражный суд ещё в феврале, однако рассмотрение дела началось лишь спустя некоторое время.

Дополнительные трудности добавляет уголовное преследование руководства фирмы: владелец и генеральный директор компании находятся под арестом по подозрению в коррупции. К тому же счета "РСК-Ренессанс" заморожены судебными органами.

