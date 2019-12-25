"Газпром экспорт" подал иск к швейцарскому трейдеру Enet Energy

Российская компания инициировала судебное разбирательство против иностранного энерготрейдера.

Дочерняя структура российского газового гиганта инициировала судебное разбирательство против зарубежного партнера. "Газпром экспорт" подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к компании Enet Energy SA, зарегистрированной в Швейцарии. Заявление поступило в канцелярию 24 февраля.

Суть претензий относится к категории экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений. В пресс-службе суда уточнили, что российской стороной также подано ходатайство о запрете для ответчика продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Enet Energy SA ведет деятельность на европейском рынке с 2012 года. Компания базируется в швейцарском Лугано и специализируется на операциях в энергетическом и сырьевом секторах. Одним из ключевых направлений ее работы являются поставки природного газа потребителям в Европе.

Фото: Piter.TV