Иностранные студенты изучили российские строительные технологии на стройке в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла стажировка для магистрантов строительных специальностей из разных стран. Программу организовали Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого и девелоперская Группа RBI. Участниками стали студенты из Китая, Турции, Египта, Пакистана, Эфиопии, Бурунди, Зимбабве, Судана, Нигерии, Камеруна и Афганистана, рассказал портал "Строительный Петербург".

Будущие инженеры познакомились с современными подходами к строительству жилья и организации городских проектов. Практическая часть программы прошла на площадке жилого комплекса ЖК "Куинджи" на Лиговском проспекте. Там студентам показали, как на практике применяются современные инженерные решения — от конструктивных систем здания до энергоэффективных фасадов и цифрового управления проектом с помощью BIM-моделей.

Особое внимание уделили инженерным системам, которые обычно остаются незаметными для жителей, но играют ключевую роль в работе здания. Речь идет о системах пожарной безопасности, отопления, вентиляции и водоснабжения.

Как отметил ректор Политеха Андрей Рудской, Петербург традиционно считается городом, где внедряются новые инженерные решения, и университет стремится делиться этим опытом с иностранными специалистами.

Президент Группа RBI Эдуард Тиктинский также отметил, что девелопер сотрудничает с Политехом в образовательных проектах и старается передавать практические знания будущим инженерам и строителям.

Один из участников стажировки — магистрант из Нигерии Ндур Аондона Элиджа — рассказал, что после посещения стройплощадки лучше понял, как организуется работа над крупным проектом. По его словам, строительство — это не только расчёты и выбор материалов, но и постоянный контроль качества на всех этапах — от подземного паркинга до архитектурных деталей фасада.

В Комитет по строительству Санкт‑Петербурга считают, что такие программы помогают укреплять международные профессиональные связи и повышают интерес к российскому опыту в сфере строительства и архитектуры.

