Заведено уголовное дело после ДТП с ребенком на Богатырском проспекте

В результате аварии 10-летнего ребенка госпитализировали в больницу.

Накануне, 6 сентября, 10-летний ребенок на самокате попал под автомобиль на Богатырском проспекте. После произошедшего ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Напомним, у дома 14 по Богатырскому проспекту 41-летняя женщина за рулем автомобиля Peugeot 307 на регулируемом пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика на самокате. Он, не спешившись, ехал на "красный" сигнал светофора.

После аварии ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что 50-летний водитель квадроцикла погиб в канаве в СНТ Всеволожского района.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области