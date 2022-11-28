Полиция проводит проверку после ДТП с кикшерингом на Комендантском проспекте

25-летний водитель электросамоката сбил ребенка.

На Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге водитель электросамоката сбил 6-летнего мальчика, который шел с мамой по пешеходному переходу.

Все произошло 13 сентября около семи вечера у дома 58/1 по Комендантскому проспекту. 25-летний водитель электросамоката, пересекая проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на ребенка с мамой. В результате ДТП 6-летний мальчик получил перелом голени.

В настоящее время полиция проводит проверку по ДТП с кикшерингом.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП на набережной Обводного канала пострадал 10-летний ребенок.

Фото: Piter.TV