В ДТП на набережной Обводного канала пострадал 10-летний ребенок

Столкнулись две иномарки.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП на набережной Обводного канала. Столкнулись две машины, в одной из них был ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 13 сентября в 15:10 у дома 72 по набережной Обводного Канала. Известно, что 48-летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигаясь от Московского проспекта в сторону Боровой улицы, повернул на разрешающий сигнал светофора, но не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Ceed.

В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир Toyota, который сидел на заднем сидении автомобиля. Ребенок был госпитализирован с ушибом ключицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что появились кадры смертельного ДТП с байкером на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV