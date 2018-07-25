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Появились кадры смертельного ДТП с байкером на трассе "Кола"
Сегодня, 14:11
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Появились кадры смертельного ДТП с байкером на трассе "Кола"

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Полиция проводит проверку по факту аварии.

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Ленинградской области, где погиб 46-летний байкер. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, 46-летний мужчина на мотоцикле Honda не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть дороги в пятницу, 13 сентября, на 57 км трассы "Кола". 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту смертельной аварии полиция проводит проверку, устанавливаются причины и условия, способствовавшие трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал, что авария на Мурманском шоссе унесла жизнь пассажира Renault.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп с байкером
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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