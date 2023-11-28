Авария на Мурманском шоссе унесла жизнь пассажира Renault

Водитель с прицепом не справился с управлением.

Полиция разбирается в деталях смертельной аварии на Мурманском шоссе, которое произошло в пятницу, 13 сентября. Все произошло на 104 километре в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 52-летний водитель, управляя автомобилем Renault с прицепом, который был нагружен досками. Предварительно, мужчина не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, за рулем которого был 42-летний мужчина. После столкновения Renault выехал на "встречку" и столкнулся с еще одной машиной — Škoda Yeti.

В результате ДТП погибла 53-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сидении Renault. Пострадала также 85-летняя пассажир другой машины. Установлено, что в иномарке Nissan во время ДТП находились дети, они не пострадали.

Ранее Piter.TV сообщал, что Subaru с мурманскими номерами врезалась в уборочный автомобиль на Софийской.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти