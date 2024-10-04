Жесткое ДТП на Мурманском шоссе: в аварии с грузовиком погиб водитель Toyota

Смертельное происшествие произошло на трассе в Волховском районе.

Утром 21 октября в Волховском районе Ленинградской области случилась авария со смертельным исходом. Жертвой ДТП стал водитель иномарки, сообщила пресс-служба КГУ "Леноблпожспас".

Дорожное происшествие произошло в 09:02 на 127‑м километре Мурманского шоссе. Здесь столкнулись лоб в лоб грузовой автомобиль Volvo и легковой Toyota Hilux.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил водитель Toyota. Пассажир иномарки доставили в Центральную районную больницу города Волхов. О состоянии водителя грузовика информации не поступало.

На месте работал личный состав 148 пожарной части Волховского отряда Леноблпожспас. Остальные детали дорожного инцидента пока не раскрываются. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что водитель мусоровоза погиб в ДТП с легковушкой во Всеволожском районе.

Фото: Леноблпожспас