Водитель мусоровоза погиб в ДТП с легковушкой во Всеволожском районе

Второй водитель не пострадал.

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе на 28-м километре трассы А-121. Мужчина за рулем большегруза "МАН" совершил столкновение с автомобилем "Хендай", сообщила пресс-служба КГУ "Леноблпожспас".

Спасатели получили сообщение о ДТП 19 октября в 13:45. Предварительно установлено, что в попутном направлении столкнулись грузовой мусоровоз MAN и легковая иномарка.

После этого большегруз наехал на отбойник и опрокинулся на бок. От полученных травм 43-летний водитель погиб на месте. Владелец легковушки не пострадал.

На месте работали сотрудники 104-й пожарной части Леноблпожспас. Движение от Санкт-Петербурга было перекрыто по всем трем полосам. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее Hyundai вылетел на тротуар и сбил 57-летнего мужчину в центре Петербурга.

Фото: Леноблпожспас