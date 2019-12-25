В центре Петербурга Hyundai вылетел на тротуар и сбил 57-летнего мужчину

Перелом бедра и травма головы: в центре Петербурга машина сбила мужчину.

В центре Петербурга водитель Hyundai сбил пешехода на тротуаре. Авария произошла утром на Суворовском проспекте. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра и травмой головы, предварительно диагностированными медиками. Об этом сообщили в официальном канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Петербургская полиция" в мессенджере MAX.

По данным Госавтоинспекции, 37-летний автомобилист поворачивал с Тульской улицы на Суворовский проспект, не справился с управлением и выехал на тротуар. Там машина сбила 57-летнего мужчину.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV