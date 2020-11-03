Subaru с мурманскими номерами врезалась в уборочный автомобиль на Софийской

После столкновения автомобиль превратился в груду металла, а крыша машины была срезана.

В пятницу, 13 сентября, в Колпинском районе Петербурга на Софийской улице произошла серьезная авария с участием автомобиля и машины уборочной техники. Один из водителей был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Дорожное происшествие случилось около 10:10 у дома 149 на территории поселка Петро-Славянка. По предварительной информации, 26-летний водитель Subaru Impreza, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в остановившуюся в левом ряду спецмашину.

После столкновения автомобиль превратился в груду металла, а крыша машины была срезана. В результате ДТП водитель иномарки получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас полиция ведет проверку по факту произошедшего.