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На Богатырском проспекте ребёнок на самокате попал под автомобиль
Сегодня, 16:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Богатырском проспекте ребёнок на самокате попал под автомобиль

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Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате на запрещающий сигнал светофора.

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Около 14:25 у дома 14 по Богатырскому проспекту 41-летняя женщина,  управляя автомобилем Peugeot 307,  на регулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика. Ребёнок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. 

Ранее на проспекте Героев сбили девятиклассника на электросамокате.

Фото: МВД

Теги: дети, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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