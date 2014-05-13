На Богатырском проспекте ребёнок на самокате попал под автомобиль

Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате на запрещающий сигнал светофора.

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 14:25 у дома 14 по Богатырскому проспекту 41-летняя женщина, управляя автомобилем Peugeot 307, на регулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика. Ребёнок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

Ранее на проспекте Героев сбили девятиклассника на электросамокате.

Фото: МВД