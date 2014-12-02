На проспекте Героев водительница Hyundai сбила девятиклассника на электросамокате

От удара школьник получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП у дома 34 по проспекту Героев с пострадавшим девятиклассником на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация об аварии поступила в полицию утром 5 сентября. На месте происшествия было установлено, что 31-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai, двигаясь по проспекту Героев, наехала на 15-летнего мальчика, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате, не спешившись.

От удара школьник получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают детали ДТП, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик сбил беременную женщину на Московском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти