Подросток на электросамокате разбил голову в Апраксином переулке

15-летний студент отвлёкся и наехал на ограждение.

Полиция Центрального района проводит проверку обстоятельств ДТП в Апраксином переулке. Пострадал 15-летний подросток, он разбил голову.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером субботы,19 октября, произошло ДТП с участием 15-летнего студента-первокурсника колледжа. Подросток двигался на электросамокате по Апраксину переулку в сторону Садовой улицы от набережной реки Фонтанки, отвлёкся и наехал на ограждение.

В результате ДТП подросток получил травмы головы и был госпитализирован.

Ранее Piter.TV сообщал, что на проспекте Ударников водитель Kia Rio сбил 16-летнего велосипедиста.

Фото: Piter.TV