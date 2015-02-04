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На юге Петербурга самокатчик сбил трехлетнюю девочку
Вчера, 8:04
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На юге Петербурга самокатчик сбил трехлетнюю девочку

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В результате столкновения пострадавшая упала и получила ссадины.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии в Московском районе с пострадавшим ребенком. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 17 сентября 29-летний мужчина, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару дворовой территории у дома 11 по Среднерогатской улице, наехал на трехлетнюю девочку, которая шла с мамой. 

В результате столкновения пострадавшая упала и получила ссадины, медицинскую помощь ей оказали на месте ДТП. 

Детали случившегося уточняются. 

Ранее на Кондратьевском проспекте иномарка сбила восьмиклассника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с самокатчиком, среднерогатская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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