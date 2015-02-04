На юге Петербурга самокатчик сбил трехлетнюю девочку

В результате столкновения пострадавшая упала и получила ссадины.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии в Московском районе с пострадавшим ребенком. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 сентября 29-летний мужчина, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару дворовой территории у дома 11 по Среднерогатской улице, наехал на трехлетнюю девочку, которая шла с мамой.

В результате столкновения пострадавшая упала и получила ссадины, медицинскую помощь ей оказали на месте ДТП.

Детали случившегося уточняются.

Ранее на Кондратьевском проспекте иномарка сбила восьмиклассника.

Фото: Piter.TV