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На Кондратьевском проспекте иномарка сбила восьмиклассника
17 сентября, 9:41
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На Кондратьевском проспекте иномарка сбила восьмиклассника

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Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу №2. 

В Калининском районе 16 сентября произошло ДТП с участием подростка. Известно, что его сбил водитель иномарки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

У дома 79 по Кондратьевскому проспекту 62-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Kangoo и двигаясь в направлении Бестужевской улицы, наехал на 14-летнего ученика 8 класса, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного. 

В результате аварии мальчик получил перелом лодыжки, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу №2. 

Обстоятельства случившегося проверяются, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП на Песочной набережной пострадали два человека. 

Фото: Piter.TV

Теги: кондратьевский проспект, школьника сбила машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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