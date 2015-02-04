На Кондратьевском проспекте иномарка сбила восьмиклассника

Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу №2.

В Калининском районе 16 сентября произошло ДТП с участием подростка. Известно, что его сбил водитель иномарки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 79 по Кондратьевскому проспекту 62-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Kangoo и двигаясь в направлении Бестужевской улицы, наехал на 14-летнего ученика 8 класса, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного.

В результате аварии мальчик получил перелом лодыжки, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу №2.

Обстоятельства случившегося проверяются, проводится проверка.

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Фото: Piter.TV