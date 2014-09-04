  1. Главная
Пять семей получили квартиры от Петербурга
Сегодня, 15:21
198
Все квартиры расположены в доме 40 на Кондратьевском проспекте.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин вручил ключи от новых квартир пяти молодым семьям. Они являлись участниками городской программы "Доступное жилье". 

Все квартиры расположены в доме 40 на Кондратьевском проспекте. В здании прошел капитальный ремонт: были укреплены конструкции, обновлены инженерные системы, также выполнена современная отделка. А оконные проемы воссозданы по историческим чертежам с применением современных технологий. 

Реализация программы позволяет социально значимым категориям граждан улучшать жилищные условия и приобретать жилье в районах с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за 10 лет заключили 208 договоров пожизненной ренты. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

