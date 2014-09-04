Пять семей получили квартиры от Петербурга

Все квартиры расположены в доме 40 на Кондратьевском проспекте.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин вручил ключи от новых квартир пяти молодым семьям. Они являлись участниками городской программы "Доступное жилье".

Все квартиры расположены в доме 40 на Кондратьевском проспекте. В здании прошел капитальный ремонт: были укреплены конструкции, обновлены инженерные системы, также выполнена современная отделка. А оконные проемы воссозданы по историческим чертежам с применением современных технологий.

Реализация программы позволяет социально значимым категориям граждан улучшать жилищные условия и приобретать жилье в районах с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Пресс-служба Смольного

