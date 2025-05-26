  1. Главная
В Петербурге за 10 лет заключили 208 договоров пожизненной ренты
Сегодня, 14:49
В этом году получателям пожизненной ренты ежемесячно перечисляется 28,8 тыс. рублей.

В Петербурге с 2015 года жители старше 75 лет заключили 208 договоров пожизненной ренты. Среди получателей 95% одиноки, 5% – супружеские пары, сообщили в Смольном 5 марта. 

Программа позволяет пожилым собственникам жилья передать квартиру в собственность города, сохранив при этом главное – право постоянного проживания в помещении. 

Для одиноких пенсионеров это не только дополнительная финансовая поддержка, но и гарантия защищенности: государство берет на себя все риски, исключая возможность мошеннических действий со стороны третьих лиц. 

Пресс-служба администрации 

Ранее мы рассказывали о том, что ветхие дома Петербурга обследуют за казенный счет. 

Фото: Piter.TV 

