В Петербурге назначены главы администраций Приморского и Калининского районов

О решениях градоначальник объявил на рабочем совещании с членами правительства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил глав администраций Приморского и Калининского районов. Об этом сообщили в Смольном 26 мая.

О решениях градоначальник объявил сегодня на рабочем совещании с членами правительства Северной столицы. Так, Богдан Заставный стал главой Приморского района. До этого он являлся врио главы.

Михаил Асташкевич теперь возглавляет администрацию Калининского района, который также был врио главы. Ранее он занимал посты заместителя и первого заместителя, возглавлял УСБ Госнаркоконтроля по региону.

А заместителем главы администрации Красногвардейского района стал участник СВО Александр Рожков, он будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации.

Фото: Piter.TV