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Замглавы администрации Красногвардейского района стал участник СВО
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Замглавы администрации Красногвардейского района стал участник СВО

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Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил финалиста кадровой программы "Время героев Петербурга", участника СВО Александра Рожкова заместителем главы администрации Красногвардейского района. Об этом сообщили в Смольном 26 мая. 

Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации. Кроме того, он продолжит обучение по программе. 

Эта должность и задачи, которые предстоит на ней решать, – начало нового пути для одного человека и приток свежих сил в большую команду. Не только района или города. Мы все – в единой команде нашего президента. И одно из важнейших поручений, которое он дал, – трудоустройство и адаптация к мирной жизни воинов, возвращающихся с СВО.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Глава города пожелал Александру Рожкову успехов в профессиональной деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что новым гендиректором АО "ТЭК СПб" стал Вадим Бравве. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: кадровые изменения, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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