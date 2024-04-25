Замглавы администрации Красногвардейского района стал участник СВО

Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил финалиста кадровой программы "Время героев Петербурга", участника СВО Александра Рожкова заместителем главы администрации Красногвардейского района. Об этом сообщили в Смольном 26 мая.

Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации. Кроме того, он продолжит обучение по программе.

Эта должность и задачи, которые предстоит на ней решать, – начало нового пути для одного человека и приток свежих сил в большую команду. Не только района или города. Мы все – в единой команде нашего президента. И одно из важнейших поручений, которое он дал, – трудоустройство и адаптация к мирной жизни воинов, возвращающихся с СВО. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава города пожелал Александру Рожкову успехов в профессиональной деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что новым гендиректором АО "ТЭК СПб" стал Вадим Бравве.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга