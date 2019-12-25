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Новым гендиректором АО "ТЭК СПб" стал Вадим Бравве
Сегодня, 12:56
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Новым гендиректором АО "ТЭК СПб" стал Вадим Бравве

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В отрасли Вадим Евсеевич работает много лет.

Генеральным директором АО "ТЭК СПб" с 21 мая назначен Вадим Бравве, сообщил вице-губернатор Северной столицы Сергей Кропачев. 

В отрасли Вадим Евсеевич работает много лет: с 2019 года он был первым заместителем главы организации. А бывший гендиректор Иван Болтенков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

АО "ТЭК СПб" – одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет порядка 48%. 

Ранее мы рассказывали о том, что главой "Дирекции по организации дорожного движения Петербурга" стал Андрей Мацарин. Чиновник работал в администрации губернатора, комитета по развитию транспортной инфраструктуры города и других государственных структурах страны.

Фото: Telegram / Сергей Кропачев

Теги: ао тэк спб, гендиректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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