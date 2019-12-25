Новым гендиректором АО "ТЭК СПб" стал Вадим Бравве

В отрасли Вадим Евсеевич работает много лет.

Генеральным директором АО "ТЭК СПб" с 21 мая назначен Вадим Бравве, сообщил вице-губернатор Северной столицы Сергей Кропачев.

В отрасли Вадим Евсеевич работает много лет: с 2019 года он был первым заместителем главы организации. А бывший гендиректор Иван Болтенков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

АО "ТЭК СПб" – одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет порядка 48%.

Ранее мы рассказывали о том, что главой "Дирекции по организации дорожного движения Петербурга" стал Андрей Мацарин. Чиновник работал в администрации губернатора, комитета по развитию транспортной инфраструктуры города и других государственных структурах страны.

Фото: Telegram / Сергей Кропачев