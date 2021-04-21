Главой "Дирекции по организации дорожного движения Петербурга" стал Андрей Мацарин

Андрей Мацарин уже работал в администрации губернатора, комитета по развитию транспортной инфраструктуры города и других государственных структурах РФ.

Директором ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" назначен Андрей Мацарин. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 11 апреля.

Отмечается, что Андрей Мацарин уже работал в правительстве Северной столицы: в администрации губернатора, комитета по развитию транспортной инфраструктуры города и других государственных структурах РФ. Наиболее значимое достижение в его карьере – руководство Управлением транспортной логистики Департамента планирования пассажирских перевозок в подведомственной организации Минтранса страны во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Родился Андрей Мацарин в Кишиневе в 1982 году. Образование получил в ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" и АНО ВО "Петербургская юридическая академия".

Профессиональный путь демонстрирует многолетний опыт в сфере управления крупными инфраструктурными и государственными проектами – на всех этапах карьеры Андрей Мацарин демонстрировал системный подход к выполнению задач и компетенции в стратегическом планировании. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга