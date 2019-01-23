126 тысяч дорожных знаков отмоют от граффити и рекламы в Петербурге

В Петербурге проходит весенний месячник по благоустройству, он продлится до 30 апреля. Ежегодно порядка 700 миллионов рублей из бюджета выделяют на обслуживание технических средств организации дорожного движения.

Во всех районах города проводятся работы по очистке и покраске 26 тысячи светофоров и 126 тысячи дорожных знаков. Помывка будет осуществляться в ночной период, чтобы не затруднять дорожное движение.

Светофорные колонки и стойки дорожных знаков больше всего страдают от вандалов и расклейщиков рекламы, ущерб составляет 80%.

Механическим способом реклама убирается, но, к сожалению, в некоторых случаях очистить поверхность стоек от следов клея, скотча. Поэтому в таких случаях производится их окраска. Артем Юрин, замначальника отдела содержания и контроля Дирекции по организации дорожного движения

Если светофор вышел из строя или поврежден знак, любой петербуржец может отправить заявку в Дирекцию по организации дорожного движения.

Ранее стало известно, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Видео: Piter.tv