126 тысяч дорожных знаков отмоют от граффити и рекламы в Петербурге

Во всех районах города проводятся работы по очистке и покраске 26 тысячи светофоров и 126 тысячи дорожных знаков. Помывка будет осуществляться в ночной период, чтобы не затруднять дорожное движение.
Светофорные колонки и стойки дорожных знаков больше всего страдают от вандалов и расклейщиков рекламы, ущерб составляет 80%.
Механическим способом реклама убирается, но, к сожалению, в некоторых случаях очистить поверхность стоек от следов клея, скотча. Поэтому в таких случаях производится их окраска.
Артем Юрин, замначальника отдела содержания и контроля Дирекции по организации дорожного движения
Если светофор вышел из строя или поврежден знак, любой петербуржец может отправить заявку в Дирекцию по организации дорожного движения.
Ранее стало известно, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.
Видео: Piter.tv
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